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        Tekirdağ'da apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'da bir apartmana giren şüphelinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:25
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        Tekirdağ'da apartmandan yapılan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'da bir apartmana giren şüphelinin, dairelerin önündeki ayakkabıları çalma anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Yavuz Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan bina sakinleri, dairelerin önündeki ayakkabılarının çalındığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi.

        Kamera görüntülerinde, binaya giren bir kişinin dairelerin önündeki ayakkabıları aldığını gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakkabıları tek tek inceleyerek alan şüphelinin poşete koyarak kaçması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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