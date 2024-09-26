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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin kabloyla boğularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:51
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kişinin kabloyla boğularak öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin telefon kablosuyla boğularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Z. Sezer (38), 112 Acil Çağrı Merkezine eşi Şerafettin Sezer'in (48) kalp krizi geçirdiğini bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezer'in boğularak öldüğünü belirledi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'in ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Z. Sezer ve U.G. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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