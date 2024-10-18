Tekirdağ'da jandarmanın arandığı için yakaladığı 113 kişiden 32'si tutuklandı
Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 113 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 32'si tutuklandı, diğerleri salıverildi.
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