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        Tekirdağ'da jandarmanın arandığı için yakaladığı 113 kişiden 32'si tutuklandı

        Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:47
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        Tekirdağ'da jandarmanın arandığı için yakaladığı 113 kişiden 32'si tutuklandı
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        Tekirdağ jandarma ekiplerince aranması bulunduğu için yakalanan 113 şüpheliden 32'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ekim tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında 113 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 32'si tutuklandı, diğerleri salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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