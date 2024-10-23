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        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:23
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        Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçede iki gurup arasında çıkan kavgada bıçaklı kavganın ardından gözaltına alına şüpheli Efe Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zafer Sokak'ta dün iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavga çıkmıştı. Kavgada Ramazan Batur hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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