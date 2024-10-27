Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 09:56 Güncelleme: 27.10.2024 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde 6 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Yağışsız pazar! İşte beklenen sıcaklıklar
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Kütahya'daki orman yangını söndürülemedi
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Yön tabelası direğine çarptı: 4 ölü, 1 yaralı
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Rize'de heyelan riski
        Rize'de heyelan riski
        Malatya'da feci kaza
        Malatya'da feci kaza
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        Sahte bungalov çetesine baskın!
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        DSÖ'den Gazze için 'felaket' uyarısı
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        Bahçeli: Türk ile Kürtler için tehditler ortak
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        El Clasico'da zafer Barça'nın!
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        10 kişilik Göztepe, Trabzon'u devirdi!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        Oosterwolde'nin yerine gelecek!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı
        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı
        Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı...
        Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı...
        Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı
        Şehit öğretmen Neşe Alten ve babası mezarları başında anıldı
        Tekirdağ'da "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı yapıldı
        Tekirdağ'da "Öncü kuşak buluşmaları" konferansı yapıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş