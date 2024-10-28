Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Saray ilçesinde motosikletinde abartı egzoz bulunan sürücüye 28 bin 300 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Saray ilçesinde motosikletinde abartı egzoz bulunan sürücüye 28 bin 300 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurdu.

        Ekiplerce yapılan incelemede, motosiklette abartı egzoz olduğu tespit edildi.

        Sürücüye 28 bin 300 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatip Mahallesi'nde şüphe üzerine E.A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ş'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        Yüreğir'in kalbini çaldılar
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Genç yaşta olanlar ve ailesinde o hastalık bulunmayanlar: Sizde de çıkabilir!
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Fenerbahçe ve Mou için kırılma anıydı"
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Genel kurulda Çebi ibra edilmedi!
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!
        Dzeko ve Nesyri fişi çekti!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Devlet desteğiyle seracı olan kadın yetiştirdiği ürünleri müşterilerine sat...
        Devlet desteğiyle seracı olan kadın yetiştirdiği ürünleri müşterilerine sat...
        Tekirdağ'da küçük boksörler başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor
        Tekirdağ'da küçük boksörler başarılarıyla adından söz ettirmek istiyor
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Tekirdağ'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı
        Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli, tutuklandı