Tekirdağ'da asayiş

Ekiplerce yapılan incelemede, motosiklette abartı egzoz olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurdu.

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