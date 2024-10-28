Tekirdağ'da asayiş
Saray ilçesinde motosikletinde abartı egzoz bulunan sürücüye 28 bin 300 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.
Saray ilçesinde motosikletinde abartı egzoz bulunan sürücüye 28 bin 300 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede abartı egzoz ile gürültü çıkaran bir motosikletliyi durdurdu.
Ekiplerce yapılan incelemede, motosiklette abartı egzoz olduğu tespit edildi.
Sürücüye 28 bin 300 lira ceza uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatip Mahallesi'nde şüphe üzerine E.A.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine S.Ş'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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