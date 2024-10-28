Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 69 gram sentetik uyuşturucu, 14 gram esrar, 2 hassas terazi, 11 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 281 Lira ele geçirildi.

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