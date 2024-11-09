Tekirdağ merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin lira ve 4 bin 235 Rumen leyi ele geçirilmiş, zanlılara ait 2 tır ve bir otomobile de el konulmuştu.