Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Evinde 25 Ocak'ta alkol alan F.K. (36) fenalaşınca kız kardeşi S.G'den yardım istemiş, ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada görme kaybı yaşamaya başlayan F.K, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan F.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.