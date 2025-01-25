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        Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 25.01.2025 - 17:18
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        Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

        Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan F.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Evinde 25 Ocak'ta alkol alan F.K. (36) fenalaşınca kız kardeşi S.G'den yardım istemiş, ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada görme kaybı yaşamaya başlayan F.K, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

        Polis, F.K'nın ailesinin şikayeti üzerine sahte içki satılan yeri belirlemek için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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