Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantı, Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığında yapıldı.
Toprak, önceki toplantının tutanak özetini okutarak başlattığı oturumda, soru önergelerini aldı.
Toplantıda gündemde yer alan, bazı alanların belediyeye tahsisi, Muratlı ve Çerkezköy ilçelerindeki tesislerinin ücret tarifelerinin güncellenmesi, Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı, kooperatif üyesi balıkçılara tekne bakım malzemesi ve kıyafet desteği yapılması gibi maddeler oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.
Ayrıca belediye birimlerinden gelen ve ocak ayında yapılan toplantıda Belediye İhtisas Komisyonlarına havale edilen evraklarda görüşülerek karara bağlandı.
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