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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:13
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla B.K'nin ikametinde arama yaptı.

        Aramada, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi, hassas terazi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

        Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği iddiasıyla ev sahibi B.K. gözaltına alındı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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