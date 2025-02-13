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        Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ'un hedefi Balkan şampiyonu olmak

        Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ'da Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:32
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        Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ'un hedefi Balkan şampiyonu olmak
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        Judoda 11 madalya kazanan 14 yaşındaki Mert Akif Uluğ, Tekirdağ'da Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kuzenlerinin antrenmanlarını izlemek için gittiği kursta merakı üzerine 4 yıl önce judoya başlayan Mert Akif Uluğ, katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 11 madalya kazanmayı başardı.

        Geçen yıl Kuzey Makedonya'da düzenlenen uluslararası judo turnuvasında bronz madalya elde eden Mert Akif, yoğun bir antrenman programı içerisinde çalışarak Balkan şampiyonu olmayı hedefliyor.

        Mert Akif Uluğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judonun temel kuralının kaba kuvvet kullanmadan zeka yoluyla rakibi yenmek olduğunu söyledi.

        Judonun zihin ve beden dengesini geliştirdiğini aktaran 14 yaşındaki sporcu, "Judonun nasıl bir spor olduğunu merak ediyordum. Daha sonra kaydımı yaptırdım ve çalışmalara başladım. Judo hayatımın en önemli parçası oldu. Sürekli kendimi geliştiriyorum." dedi.

        Mert Akif, judonun sosyal hayatına ve eğitimine olumlu katkılar sağladığını belirterek, "Judo, çok sevdiğim bir spor. Bu sporda güzel başarılar elde edebileceğimi düşünüyorum. Judonun eğitim hayatıma da olumlu katkıları oldu. Daha önce derslerime ilgim azdı. Hocamızın sayesinde derslere daha çok ilgi duymaya başladım. Bu benim için daha iyi oldu." diye konuştu.

        Antrenör Mehmet Ataklı ise Mert Akif Uluğ'un son derece çalışkan bir sporcu olduğunu dile getirdi.

        Öğrencisinin azimli, hayalleri ve hedefleri olan bir sporcu olduğunu anlatan Ataklı, "Uzun zamandır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye şampiyonası ve Türkiye Judo Federasyonunun düzenleyeceği şampiyonalarda madalyalar hedefliyoruz. Mert Akif'i Balkan şampiyonu olarak görmek bizi çok mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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