Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çerkezköy, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin üst araması ve adreslerindeki aramalarda, 105 gram eroin, 75 gram sentetik uyuşturucu, 10 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 319 tabanca fişeği ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.