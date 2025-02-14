Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 09:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde lise öğrencileri, tarım eğitimi kapsamında okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

        Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri alanında eğitim gören 27 öğrenci, okula ait 35 dönümlük alanda tarımsal üretim yapıyor.

        Öğrenciler, teorik bilgileri pratiğe dökerek marul, soğan, sarımsak, bezelye, bakla, bamya, fasulye, domates, aronya ve üzüm gibi çeşitli ürünler yetiştiriyor.

        Okul Müdürü Mesut Akbaba, AA muhabirine, öğrencilerin önemli tecrübeler kazandıklarını söyledi.

        Tarım faaliyetlerini her geçen gün daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirten Akbaba, "Kapalı seramızda 16 çeşit ürün denemesi yaptık. Açık alanımızda nohut ekimine devam ediyoruz. Hedefimiz, gençlerimizin kendi işlerini yapabilmesi ve üretim kapasitelerini geliştirmesi." dedi.

        Tarım Teknolojileri Öğretmeni Gülnur Pelit de Hayrabolu'nun tarım alanında önemli ilçelerden birisi olduğunu dile getirdi.

        Okulun yaklaşık 35 dönüm kullanılabilir arazisi olduğunu aktaran Pelit, şunları kaydetti:

        "Ekim ayında ilk etapta marul ve lahana üretimi yaparak başlıyoruz. Mart ayında ise 40 bin fide yetiştiriyoruz. Fidelerden sonra burası sebze bahçesine dönüyor. Domates, biber, salatalık gibi çeşitleri üretiyoruz. Tohumundan meyve aşamasına kadar üretimleriyle ilgili öğrencilerimiz bilgi sahibi oluyor. Ayrıca, 25 dekar alanda nohut üretimi yapıyoruz. 5 dekar alanda aronya, üzüm ve meyve ağaçlarıyla üretime katkı sağlıyoruz. Ayrıca, kırsalda üretimi teşvik ederek çiftçilerimizin köylerinde tekrar kendi ürünlerini fide ve tohumdan itibaren yetiştirmelerini sağlıyoruz. Yine ürünleri aynı zamanda ihtiyaç sahiplerimize ulaştırıyoruz."

        Öğrencilerden Ege Ulus da kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        "KDV bir tarife olarak değerlendirilecek"
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        Dikkat! Bu hatayı yapmayın! Soba kovasıyla gelen ölüm!
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        Fenerbahçe tur kapısını araladı!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Aşk zaferi
        Aşk zaferi
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
        "Esinlenme var, dava yok"
        "Esinlenme var, dava yok"
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belirli süreli sözleşme kriteri
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Belediyelere terör soruşturması: 10 tutuklama
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        CHP'li Karatepe: Vatandaşın önüne seçim sandığının konması zamanının geldiğ...
        CHP'li Karatepe: Vatandaşın önüne seçim sandığının konması zamanının geldiğ...
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen ağabey öldü, kardeşi tedavi altında
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen ağabey öldü, kardeşi tedavi altında
        CHP'li Karatepe, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı
        CHP'li Karatepe, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı
        Tekirdağ'da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü
        Tekirdağ'da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa