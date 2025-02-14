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        Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde tanışarak evlenen Seher ve Ahmet Tatar çifti, sevgileriyle çevrelerine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:17
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        Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde tanışarak evlenen Seher ve Ahmet Tatar çifti, sevgileriyle çevrelerine örnek oluyor.

        Multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle 20 yıldır yürüyemeyen Seher Uzbiçen (58) ve 9 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Ahmet Tatar (61), 2023'te kentteki özel bir bakım merkezine yerleşti.

        Merkezin sosyal alanlarında tanışarak arkadaş olan Uzbiçen ve Tatar, geçen yıl merkezde yapılan düğünle evlendi.

        Seher Tatar, AA muhabirine, eşine ilk gördüğü anda aşık olduğunu belirterek, bakım merkezinde kalmaya başladığında yaşadığı endişelerinin, eşiyle tanışmasının ardından sona erdiğini söyledi.

        İlk evliliğini 19 yıl önce yaptığını anlatan Seher Tatar, "Eş nasıl olunur unuttum, yeniden öğreniyorum. Hayallerimi yeniden yaşıyorum, yapamadıklarımı yapıyorum." dedi.

        Tatar, daha önce evlilik gibi bir düşüncesinin olmadığını ancak eşiyle tanıştıktan sonra fikrinin değiştiğini kaydetti.

        Eşiyle tanıştığında, bekar olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini aktaran Tatar, "Yemek ve kahvaltılarda Ahmet bey ile karşılıklı oturuyorduk. Her zaman hayal ettiğim bir görünüşü vardı. Yapılı ve uzun boyluydu. Ahmet beyin konuşamadığını öğrendim. Onun konuşma şansı olmadığı için ben kendisine açıldım." şeklinde konuştu.

        Tatar, beraber vakit geçirdiklerinde zamanın kendileri için durduğunu vurgulayarak, "Biz Ahmet ile birbirimize iyi geldik. Tanıştığımız dönemde, bir an önce sabah olsun da tekrar görüşelim istiyorduk. Konuşamadığı halde konuşuyor gibi olmuştu." dedi.

        Tatar, sevginin tüm engelleri aştığını ispat ettiklerini, beraber vakit geçirmekten büyük zevk aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

        "Ahmet bana bazı şeyleri söylemeden, ben anlıyorum. Artık o noktalara gelmeye başladık. Her yere beraber gidiyoruz. Kendisi bana her konuda yardımcı oluyor. Dışarı alışverişe birlikte gidiyoruz. Gayet keyifli oluyor. Paylaşılan her şey kolaylaşıyor."

        Tatar, çevrelerinde örnek bir çift olarak gösterildiklerini vurguladı.

        Bakım merkezi müdürü Feriha Aydoslu da 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

        Engellilerin, bakımevinde bir aile olabildiklerini gördüklerini anlatan Aydoslu, "Geçen yıl bize evlilik için müracaat eden bir çiftimiz evlilik gerçekleştirdi. Bizler de onlara her anlamda destek olduk. Kurumumuzda güzel bir düğün gerçekleştirdik. Bu evlilik tüm engellilerimize örnek oldu. Bize sevginin gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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