Tekirdağ'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişinin cenazesi defnedildi

İlçede dün Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan Ufuk ve Mustafa Çevrimkaya'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve Ufuk Çevrimkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Mustafa Çevrimkaya da hastaneye kaldırılmıştı.

Cenazeye Çevrimkaya'nın yakınlarının yanı sıra Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.

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