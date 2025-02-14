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        Tekirdağ'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:08 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:08
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        Tekirdağ'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Şehit Teğmen Akın Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlama sonucu oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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