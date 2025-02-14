Tekirdağ'da içme suyu isale hattının patlamasıyla oluşan çukura otomobil düştü

İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) ekipleri, patlayan hattın onarımı için çalışma başlattı.

Patlama sonucu oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Şehit Teğmen Akın Caddesi'nde içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

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