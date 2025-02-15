Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi T.Ö. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine U.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Marmaraereğlisi ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine G.T'nin evinde arama yaptı.
Ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.
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