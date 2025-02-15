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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:42
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi T.Ö. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine U.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Marmaraereğlisi ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde şüphe üzerine G.T'nin evinde arama yaptı.

        Ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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