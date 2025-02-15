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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:42
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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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