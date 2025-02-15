Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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