Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazımiye Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen U.G'nin kullandığı motosiklet ile E.N. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü U.G. ve motosikletteki T.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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