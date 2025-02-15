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        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:44
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        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

        Ahmet Talha E. idaresindeki 67 AAV 674 plakalı otomobil ile Mehmet Ç'nin kullandığı 25 FU 365 plakalı otomobil D-100 kara yolu Sivrioğlu mevkisinde çarpıştı.

        Kazanın ardından otomobiller refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direği karşı şeritteki Özer Ş. yönetimindeki 59 T 2598 plakalı taksinin üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Ahmet Talha E. ile otomobillerdeki 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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