Tekirdağ'da asayiş

Ekipler, Velimeşe Mahallesi'nde belirledikleri bir işletmede yaptıkları aramada 17 bin makaron, 33 bandrolsüz puro ve 2 kilogram tütün ele geçirdi.

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