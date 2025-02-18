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        Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nin paydaş toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:41
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        Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi'nin paydaş toplantısına katıldı.

        Avrupa Birliği'nin finansman desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 2 yıl önce başlatılan proje, kentteki bir oteldeki toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine tanıtıldı.

        Projeyle, çocuk koruma sistemi, özelde ise koruyucu aile sistemi güçlendirilerek, geçici koruyucu aile modeli kurularak 30 pilot ilde uygulanması hedefleniyor.

        Toplantıya, Soytürk'ün yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, UNICEF Çocuk Koruma Sorumlusu Eylen Şavur, akademisyen Doç. Dr. Ergün Hasgül ve proje paydaşlarının yetkilileri katıldı.

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