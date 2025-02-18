Tekirdağ Valisi Soytürk, proje toplantısına katıldı

Toplantıya, Soytürk'ün yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, UNICEF Çocuk Koruma Sorumlusu Eylen Şavur, akademisyen Doç. Dr. Ergün Hasgül ve proje paydaşlarının yetkilileri katıldı.

Avrupa Birliği'nin finansman desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğiyle 2 yıl önce başlatılan proje, kentteki bir oteldeki toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine tanıtıldı.

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