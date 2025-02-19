Tekirdağ'da çini sergisi açıldı

Kurs eğitmeni Serenat Tanaçan ve kursiyerleri tarafından hazırlanan 200 ürün Süleymanpaşa Sanat ve Tasarım Galerisi'nde sanat severlerin beğenisine sunuldu.

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