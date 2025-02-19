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        Tekirdağ'da 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:46
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        Tekirdağ'da 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 20 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler Kumbağ Mahallesi'nde olduğunu tespit edilen Y.E.Ş'nin yakalanması için çalışma yaptı.

        Yakalanan zanlının kesinleşmiş 20 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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