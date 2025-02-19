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        Tekirdağ'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:02 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:04
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        Tekirdağ'da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde yapıldı.

        Toplantıda, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selma Ergönül, 2024 yılı faaliyet, çalışma ve istatistikleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Toplantıya Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve İl Sağlık Müdür Vekili Mustafa Dönmez katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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