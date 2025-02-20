Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çerkezköy Kaymakamlığını ziyaret ederek, kaymakam Nazmi Günlü ile görüştü.
Soytürk, ilçede hayata geçirilen proje, çalışma ve faaliyetler hakkında Günlü'den bilgi aldı.
Ardından, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret eden Soytürk, Akay ile bir süre sohbet etti.
Akay, belediyenin çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.