Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen 2 adreste arama yaptı.
Aramada, 187 gram metamfetamin, 132 gram esrar, 20 gram kokain, 92 gram kenevir tohumu, 30 sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, 2 tabanca, pala ve tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi O.Ş'nin işlemleri sürüyor.
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