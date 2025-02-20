Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muratlı ilçesinde belirlenen 2 adres ve bir otomobilde yapılan aramalarda, 1269 sentetik ecza hap, tabanca, 49 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 855 lira ele geçirildi.

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