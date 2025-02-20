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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy'de ziyarete açıldı

        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Şarköy ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:42
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Şarköy'de ziyarete açıldı
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        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Şarköy ilçesine geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkarılan mobil müze, Şarköy ilçesinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan müzeyi ziyaret edenler, savaş dönemine ait materyal, video ve savaş objelerini yakından inceledi.

        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş, yaptığı açıklamada, müzenin 7 vitrinden oluştuğunu söyledi.

        Müzenin iki gün boyunca ilçede ziyaretçilerini bekleyeceğini aktaran Karataş, "Müzemizin içinde 7 vitrinde, savaş eserleri, belgeseller ve çeşitli görseller bulunmakta. Çanakkale ruhunu tüm halkımıza ulaştırmak amacıyla hazırlanan bu müzemizdeki eserler kronolojik sırayla sergileniyor. Müzeye tüm Şarköy halkını bekliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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