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        Tekirdağ'da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti

        Tekirdağ Motosikletliler Derneğince motorcu dostu bariyerlerin artırılması talebiyle farkındalık turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:43
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        Tekirdağ'da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti
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        Tekirdağ Motosikletliler Derneğince motorcu dostu bariyerlerin artırılması talebiyle farkındalık turu düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında 50 motosikletli sahil dolgu alanında bir araya geldi.

        Motosikletliler, Atatürk Caddesi'nden konvoy halinde Tekirdağ Valiliği önüne gelerek, burada saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

        Tekirdağ Motosikletliler Derneği Başkanı Şafak Mısır, burada yaptığı açıklamada, motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını istediklerini söyledi.

        Motorcular olarak trafikte karşılaştıkları risklerin azaltılmasını talep eden Mısır, "Motorcu dostu bariyerler kaza anlarında ciddi yaralanmaları önlemek için tasarlanmış olup geleneksel bariyerlere göre çok daha güvenli bir yapıya sahiptir. Türkiye genelinde hızla artan motosiklet kullanımı, güvenlik önlemlerinin de aynı hızla geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Motorcu dostu bariyerler özellikle riskli kavşaklarda ve ana arterlerde hayati öneme sahiptir." dedi.

        Mısır, motorcu dostu bariyer ile kaza şiddetinin azaldığını dile getirdi.

        Motorcu dostu bariyerlerin motosikletliler için çok önemli olduğunu belirten Mısır, "Yetkilileri motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılması için acilen harekete geçmeye davet ediyoruz. Motorcu dostu bariyerlerin uygulanması sadece motorcuların güvenliğini sağlamakla kalmayacak aynı zamanda genel trafik güvenliğine de katkı sunacaktır. Gelin hep birlikte daha güvenli bir trafik ortamı oluşturalım ve motorcu dostu bariyerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayalım. Güvenli bir trafik için hep birlikte çalışalım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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