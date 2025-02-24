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        Tekirdağ'da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.02.2025 - 09:51
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        Tekirdağ'da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda üreticiler, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgilendirildi.

        Toplantıda, proje ile ilgili başvuru şartları ve uygulama esaslarını anlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da toplantıya katılarak üreticilerin sorularını yanıtladı.

        Ardından TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürlüğü çalışanları bitkisel ürün ve hayvan sigortası konularında üreticilere bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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