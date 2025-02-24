Tekirdağ'da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ergene Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda üreticiler, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgilendirildi.
Toplantıda, proje ile ilgili başvuru şartları ve uygulama esaslarını anlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da toplantıya katılarak üreticilerin sorularını yanıtladı.
Ardından TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürlüğü çalışanları bitkisel ürün ve hayvan sigortası konularında üreticilere bilgi verdi.
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