Tekirdağ'da NKÜ Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca konferans düzenlendi

Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi Aykut Balcı, terörün toplumsal, siyasal ve ekonomik etkilerine değinerek, terörle mücadelede bilinçlenmenin ve birlik olmanın önemine değindi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda NKÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Gökmen Kantar açılış konuşması yaptı.

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