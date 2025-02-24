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        Tekirdağ'da asayiş

        Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:21
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Muratlı ilçesinde tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

        O.B'nin kullandığı plakası belirlenemeyen hafif ticari araç Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lahana Mahallesi'nde şüphe üzerine N.Ş'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında bir miktar sentetik ecza hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine C.A'yı durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 40 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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