Trakya'da soğuk hava etkili oluyor

Kentte soğuk hava dolayısıyla cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Kentte etkisini gösteren soğuk havadan sahipsiz hayvanlar ile kuşlar da etkilendi.

Kentin yüksek kesimlerinde geçen hafta başlayan ve aralıklarla dün akşam saatlerine kadar süren kar yağışı dolayısıyla hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Kent sakinlerinden Sabri Demirci, kentte son birkaç gündür havanın soğuduğunu geceleri özellikle soğuğun daha fazla hissedildiğini söyledi.

İlde bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, parka gelerek yem bulmakta güçlük çeken güvercinleri besledi, sokağa çıkanların bere, şal, atkı ve eldivenlerle soğuktan korunmaya çalıştığı görüldü.

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