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        Tekirdağ'da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da evinde 938 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:20
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        Tekirdağ'da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da evinde 938 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Saray ilçesinde belirlenen iki evde arama yaptı.

        Aramalarda, 938 sentetik ecza hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ev sahibi S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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