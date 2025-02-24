Tekirdağ'da evinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'da evinde 938 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Tekirdağ'da evinde 938 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Saray ilçesinde belirlenen iki evde arama yaptı.
Aramalarda, 938 sentetik ecza hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi S.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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