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        Tekirdağ'da 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ve balkondan eşyalar atarak araçlara zarar verdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:48
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        Tekirdağ'da 5'inci kattaki evinin balkonundan eşyaları atarak etrafa zarar veren kişi gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da bir apartmanın 5'inci katında oturan ve balkondan eşyalar atarak araçlara zarar verdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı.

        Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında ikamet eden kişinin vücut geliştirme sporunda kullanılan ağırlıklar, saksı ve masa gibi eşyaları balkondan aşağı attığını görenler durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sinir krizi geçirdiği ileri sürülen kişinin attığı eşyalar, olay yerine gelen ekip aracına ve park halindeki 4 otomobile zarar verdi.

        Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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