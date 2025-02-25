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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 08:56 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:56
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Soytürk, Çerkezköy Kaymakamlığını ziyaret ederek, kaymakam Nazmi Günlü ile görüştü.

        Soytürk, ilçede hayata geçirilen proje, çalışma ve faaliyetler hakkında Günlü'den bilgi aldı.

        Ardından, Soytürk, Çerkezköy Kent Konseyi Başkanı Volkan Kuru ve üyelerle bir araya geldi.

        Kent Konseyi Başkanı Kuru, proje ve çalışmaları hakkında Soytürk'e bilgi verdi.

        Vali Soytürk, Kuru ve kent konseyi üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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