Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
N.D'nin kullandığı 35 APV 559 plakalı hafif ticari araçla O.Ö.'nün yönetimindeki 22 BL 213 plakalı otomobil, Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan sürücü N.D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 4 yolcu sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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