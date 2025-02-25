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        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:39
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        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        N.D'nin kullandığı 35 APV 559 plakalı hafif ticari araçla O.Ö.'nün yönetimindeki 22 BL 213 plakalı otomobil, Veliköy Mahallesi Sanayi Bulvarı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçta sıkışan sürücü N.D. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunan 4 yolcu sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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