Tekirdağ'da coğrafi işaretli "Karacakılavuz dokuması" kadınlar tarafından yaşatılıyor

Tekirdağ'ın önemli kültürel simgelerinden olan ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan coğrafi işaretli Karacakılavuz el dokumaları, yörenin kadınları tarafından gelecek nesiller aktarılıyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde açılan kursa gelen 10 ev hanımı dokuma tekniklerini öğrendi.

Kadınlar kendilerine tahsis edilen tezgahlarda Tekirdağ'a özgü "dimi, kirkitli, cicim" gibi mekikli dokuma tekniklerinin kullanıldığı Karacakılavuz dokuması yapıyor.

Kursta kadınların yaptığı dokumalar kente gelen protokol üyelerine hediye edilirken, zaman zaman da fuarlarda sergileniyor.

Usta öğretici Hatice Çınar, AA muhabirine, Karacakılavuz el dokumalarının Tekirdağ'ın önemli bir kültürel öğesi olduğunu ve unutulmaması gerektiğini söyledi.

Şehrin kültürel değerlerine her zaman sahip çıkılması gerektiğini aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"Kurslara ilgi güzel. Kursa gelen arkadaşlar hiç bilmeden geliyor ama zamanla burada kendilerini geliştiriyorlar. Bir iki ayda öğrenip sonra dokumaya devam ediyorlar. İyice öğrendikten sonra bir kişinin bir dokumayı ortaya çıkartması 5 gün sürüyor. Yıllar önce büyüklerimizden öğrendiğimiz bu dokumayı kadınlara öğreterek, gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz."

Çınar, Balkanlar'dan gelen Karacakılavuz dokumasının 144 yıllık bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Kursiyer Fatma Kaya da Karacakılavuz dokumasının unutulmaması gerektiğini aktardı.

Dokumayı öğrendikten sonra güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Kaya, "Hocamızın desteğiyle kentin önemli kültürel değerlerinden birisini yapmayı öğrendik. Sergiler için veya sipariş üzerine dokumalar yapıyoruz. Karacakılavuz dokumasını yaşatmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillerin de bu dokumalara sahip çıkarak, bu kültürü yaşatması gerekiyor." diye konuştu.