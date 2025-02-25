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        Tekirdağ'da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir döviz bürosunun kasasından 9 milyon değerinde döviz çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:05
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        Tekirdağ'da döviz bürosundan hırsızlık yapan şüpheliler aranıyor
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir döviz bürosunun kasasından 9 milyon değerinde döviz çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Atatürk Meydanı'nda gece saatlerinde bir dükkanın duvarını kırıp yandaki döviz bürosun giren henüz kimliği belirlenmeyen şüpheliler, açtıkları kasadan 9 milyon lira değerinde döviz çaldı.

        İş yeri sahibi sabah kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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