Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Serez Vali Soytürk'ü ziyaret etti

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü 19. Olağan Kongresi'nde Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Osman Serez ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk ve Serez bir süre sohbet etti.

Serez, kulübün faaliyetleriyle ilgili Soytürk'e bilgi verdi.

Vali Soytürk, kulüp sporcularının katıldıkları yarışlarda başarılı sonuçlar alarak kenti gururlandırdığını belirtti.

Tekirdağlı yelkencilerin milli takıma giderek önemli şampiyonalarda Türkiye'yi temsil ettiğini aktaran Soytürk, "Kulüp yelken yarışlarına ev sahipliği yaparak ilimiz sporu ve turizmine katkılar sağlıyor. İlimizde spora sundukları katkılar sebebiyle yönetim ve sporcuları tebrik ediyorum." dedi.

Soytürk, Serez'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar diledi.