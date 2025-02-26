Tekirdağlı minik ressam 8 yaşında 2 sergi açtı

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da ailesinin desteğiyle resim yapmaya başlayan ve 2 sergi açan 8 yaşındaki İnci Yılmaz, yeni eserlerini sanatseverlerle buluşturmak için tuvalin başından ayrılmıyor.

Yılmaz'ın televizyonda gördüklerini çizmeye başladığını fark eden ailesi eğitim alması konusunda destek oldu.

İlkokul öğrencisi Yılmaz, aldığı eğitimle kendini geliştirerek, kara kalem, sulu boya ve farklı tekniklerle resim yapmaya başladı.

Çizdiği resimlerin artması üzerine Yılmaz, sergi açmak istediğini ailesine iletti.

Yılmaz, geçen yıl 2 farklı sergi açarak, 40'dan fazla eserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Üçüncü sergisi için yeni eserler yapmaya başlayan minik ressam, tuvalin başından ayrılmıyor.

Yılmaz, AA muhabirine, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Sürekli kendini geliştirmek istediğini ifade eden Yılmaz, "İlk başlardan kendim resimler çiziyordum. Daha sonra ailem beni resim öğretmenine gönderdi. Eğitim aldıktan sonra daha fazla resim yapmaya başladım. Resim yaptıkça bu işi daha çok sevdim. Farklı tekniklerde resim yapmaya çalışıyorum. Bugüne kadar 2 sergi açtım. Sürekli kendimi geliştirip yeni sergiler açmak istiyorum." dedi.

- "İlk 5 buçuk yaşında ekrana bakarak gördüğünü çiziyordu"

Anne Esra Yılmaz da kızının küçük yaşta 2 sergi açmasının gurun verici olduğunu dile getirdi.

İnci'nin resme olan ilgisinin kendilerini şaşırttığını belirten Yılmaz, "İnci ilk 5 buçuk yaşında ekrana bakarak gördüğünü çiziyordu. Bizde ilk o zaman görünce ilgisini fark ettik. Daha sonra resim öğretmeninden destek alarak resim çizmeye devam etti. Geçen yıl 2 sergi aç ve bizi çok mutlu etti. Çizimlerine devam ediyor. Yeni sergi açmak istiyor. Tamamen kendi isteğiyle başladı. Bizim resimle ilgili bir merakımız veya çalışmamız hiç olmamıştı." diye konuştu.

Resim öğretmeni Edibe Özaslan ise İnci'nin küçük yaşta 2 sergi açmasının çok anlamlı olduğunu aktardı.