Tekirdağ'da sis deniz ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.
Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.
Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar indi. Ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.
Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.
Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları, sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.