Tekirdağ'da lise öğrencileri Namık Kemal Üniversitesini ziyaret etti

Tekirdağ'da 57. Alay Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini (NKÜ) ziyaret ederek, akademisyenlerden bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nu gezdi.

Ziyaretlerde fakültelerdeki akademisyenler, öğrencilere puanlar, bölümlerdeki dersler, sunulan olanaklar, derslerin müfredatları ve mezun olan öğrencilerin kariyer ve iş olanakları hakkında bilgi verdi.

Ayrıca üniversite hakkında tanıtıcı bilgiler verilerek, öğrencilerin üniversite ile ilgili soruları yanıtlandı.

Programa katılan 50 öğrenci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.