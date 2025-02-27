Tekirdağ'da asayiş

Malkara ilçesinde 28 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Camiatik Mahallesi'nde iki işletmede yaptıkları aramalarda 28 bin makaron ele geçirdi.

İşletme sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

- Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

- Otomobilde tarihi eser ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 obje geçirilen otomobildeki 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 taş parçası ve bir dedektör ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.