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        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde 28 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:53
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Malkara ilçesinde 28 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Camiatik Mahallesi'nde iki işletmede yaptıkları aramalarda 28 bin makaron ele geçirdi.

        İşletme sahipleri hakkında işlem başlatıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önerler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        - Otomobilde tarihi eser ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 obje geçirilen otomobildeki 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 taş parçası ve bir dedektör ele geçirildi.

        Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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