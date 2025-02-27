Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

A.S. idaresindeki 34 YM 5459 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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