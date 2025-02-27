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        Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yanan seyir halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:28
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        Tekirdağ'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yanan seyir halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

        A.S. idaresindeki 34 YM 5459 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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