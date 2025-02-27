Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yargılanması sürdü

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık E.D, kazada hayatını kaybeden Safiye ve kızı Refiye Erden'in yakınları ile taraf avukatı katıldı.

Sanık E.D. savunmasında, kazadan önce az miktarda alkol aldığını, kaza sırasında hızının yüksek olmadığını öne sürdü.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten E.D, kaza sırasında trafik ışığının sarıdan kırmızıya geçtiği esnada geçebileceğini düşündüğü, ancak o sırada yola çıkan araca çarptığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

- Olay

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2023'te E.D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpışmış, kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.D, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanık yargılanmaya başladığı ilk duruşmada mahkemece tutuklanmıştı.