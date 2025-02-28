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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü şehit bekçinin çocuklarına forma hediye etti

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit bekçi Fırat Doğan'ın çocuklarına Fenerbahçe ve milli takım forması hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:19
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü şehit bekçinin çocuklarına forma hediye etti
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        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit bekçi Fırat Doğan'ın çocuklarına Fenerbahçe ve milli takım forması hediye etti.

        Ekipler, şehit bekçi Fırat Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

        Polisler şehit bekçinin çocukları Yağız Alp ve Eylül Doğan'a Fenerbahçe ve milli takım forması hediye etti.

        Çocuklara çeşitli oyuncaklar da hediye eden ekipler, çocuklarla oyunlar oynadı.

        Şehit ailesi ziyaret ve hediyeleri için ekiplere teşekkür etti.

        Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında, 14 Temmuz 2021'de, kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edilmiş, olay yerine giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan, N.S'nin silahlı saldırısına uğramıştı.

        Yaralanan bekçiler hastaneye kaldırılmış, Koşal müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fırat Doğan da 3 ay tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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