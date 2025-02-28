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        Tekirdağ'da silahlı kavgada ağır yaralanan hamile kadının karnındaki bebeği yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:14 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:14
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        Tekirdağ'da silahlı kavgada ağır yaralanan hamile kadının karnındaki bebeği yaşamını yitirdi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 9 aylık hamile kadının karnındaki bebek hayatını kaybetti.

        Hıdırağa Mahallesi'nde H.D. (29) ile D.B. (25) isimli iki kadın henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine D.B. yanındaki ruhsatsız tabancayla havaya ateş etti.

        Bu sırada D.B'nin yakını olduğu öğrenilen 14 yaşındaki S.D'de kavgaya dahil oldu.

        Tabancayı alan S.D. 9 aylık hamile olduğu belirtilen H.D'ye ateş etti.

        Ağır yaralanan H.D. sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki kontrolde H.D'nin karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gözaltına alınan D.B. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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